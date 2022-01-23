موسيقار مصري شهير : أولادي لايسألون عني.. وشرطة الاداب عليها ايقاف مطربي المهرجانات

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشف الموسيقار المصري الكبير هاني شنودة عن أزمة علاقته بأبنائه، مشيرا إلى أنهم لا يسألون عليه ولا يهاتفونه، في بعض الحالات مثل حدوث مشكلة أو تعرضهم لأزمة فقط.

وقال هاني شنودة عن أبنائه خلال حلوله ضيفا في برنامج «واحد من الناس»، مع الإعلامي عمرو الليثي: عندي نادر ودينا، نادر عنده ابنتان ودينا فنانة تشكيلية، لا ابني بيسأل علي ولا بنتي.

وأضاف هاني شنودة: لما مش بيتصلوا عليا، بكون مطمن إن كل حاجة كويسة، إنما لو اتصلوا عليا بعرف أن في مشكلة زي بابا هات فلوس، الحق ده إحنا حصلنا كذا، ولكن الحمد لله مبيكلمونيش يبقى كل حاجة كويسة.

وطالب شنوودة بضرورة التصدي لأغاني المهرجانات، معبرا عن استيائه الشديد من الكلمات التي تستخدم في تلك النوعية من الأغاني.

وقال هاني شنودة ل «القاهرة 24» إحنا عندنا حاجة اسمها شرطة الآداب، ليه مش بتقبض على من يتجاوز من مؤدي المهرجانات، بالإضافة لشرطة المصنفات الفنية، وليس هناك ما يسمى بـ موسيقى مؤدبة أو غير مؤدية، وبلد زي مصر معروف عنها التدين والاحترام والفن الراقي.

وتحدث عن موسيقى الراب التي انتشرت في الآونة الأخيرة وتحظى بمتابعة كبيرة من قبل الجمهور، وقال هاني شنودة: الراب ليس موسيقى، ولكنه أشعار تقال على موسيقى أفريقية.

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