منع رشوان توفيق من حضور جلسة قضيته مع ابنته آية

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نفى محامي الفنان المصري رشوان توفيق، صحة ما تردد من أنباء عن استدعاء الأخير لمواجهة ابنته آية، أمام هيئة المحكمة، لافتا إلى أن رشوان لم يتم استدعائه من الأساس، كما إنه من المحظور دخوله مباني الهيئات الحكومية بسبب إصابته مؤخرا بفيروس كورونا.

وقال هشام بغدادي، محامي الفنان رشوان توفيق، خلال نظر دعوى آية رشوان توفيق ضد والدها الفنان رشوان توفيق، وشقيقتها هبة الله رشوان، وابنة شقيقها أميمة توفيق رشوان، في بطلان تقسيم شاليهات رأس سدر، أنه غير متاح حضور الفنان الجلسات بسبب حالته الصحية.

وأضاف، في توضيح صحافي، أن قاضي الدائرة ٣ مدني لم يطلب مواجهة أو استدعاء الفنان القدير رشوان توفيق، ولا حضور الأستاذة آية لسماعهما أو مواجهتهما بأي إقرارات، حتى إذا تم استدعاء له فهذا غير مناسب أو متاح بسبب حالته الصحية وكبر سنه، واشار إلى أن الجلسة تم تأجيلها إلى جلسة ٢٤ يناير الجاري للاطلاع.

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