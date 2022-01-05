فنان العرب محمد عبده يرزق بمولوده رقم 11 ويسميه سلمان

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

رزق فنان العرب المغني السعودي محمد محمد عبده (72 عاما) بمولد جديد صباح اليوم الأربعاء، سماه سلمان، تيمنا باسم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وغرد محمد عبده عبر حسابه على "تويتر" معلنا الخبر، وكتب: "الحمد لله رب العالمين رزقت فجرَ هذا اليوم بمولود أسميته سلمان، تيمنًا باسم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله".

وتفاعل آلاف جمهور الفنان الكبير، مع الخبر، وقدموا له التهنئة بمولوده الجديد، والمولود الجديد الصغير هو الابن الحادي عشر للفنان السعودي، إذ أعلن في 2018 عن مولده اسماها "العنود" وكانت هي العاشرة بين إخوانها.

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