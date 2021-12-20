تطورات الحالة الصحية لسمية الألفي عقب مرورها بأزمة مفاجئة

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

في تطور جديد لحالة الفنانة سمية الألفي كشف شقيقها أنها خضوعت لعملية استئصال ورم بمنطقة الصدر، داخل أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين. ومن المقرر خروجها غدا وعودتها للمنزل.

وكانت سمية قد مرت بأزمة صحية مفاجئة خلال الفترة السابقة حيث اكتشفت بالصدفة البحتة وجود ورم في جسدها، والذي تسبب لها آالام شديدة لذلك خضعت لبعض الفحوصات والتحاليل، ثم اكتشفت أن هناك ورم لابد من استئصاله بأسرع وقت وبعد الجراحة أخذ الأطباء عينة من الورم الذي تم استئصاله من أجل اختباره، ومن المقرر ظهور النتيجة خلال عشر أيام.

وظهرت الفنانة سمية الألفي مؤخرًا في العرض الخاص لـ فيلم ريتسا، بطولة ابنها أحمد الفيشاوي، ولم يظهر عليها أي بوادر مرضية، ولكن لوحظ أن سمية تجنبت الظهور أمام الكاميرات في العرض الخاص، و دخلت من الباب الخلفي للسينما، بعيدًا عن الحاضرين والصحافيين والكاميرات.

آخر ظهور إعلامي لسمية الألفي كان في برنامج السيرة مع الإعلامية وفاء الكيلاني، وُارت الحلقة الكثير من اللغط والجدل ضد سمية حيث كشفت خلال الحلقة الكثير من أسرار حياتها الشخصية وعلاقتها بزوجها الراحل فاروق الفيشاوي، ومدى تقبلها لوجود حفيد لنجلها أحمد الفيشاوي، بالإضافة لفترات الخيانة التي تعرضت لها من فاروق الفيشاوي.

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