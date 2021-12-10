شيرين عبد الوهاب متألقة في أول رسالة لجمهورها بعد الطلاق «فيديو»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تصدر فيديو للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب منصات التواصل الاجتماعي، وتفاعل الآلاف مع كلامها وهو الاول لها بعد انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب.

جاء كلام شيرين في الفيديو على شكل رسالة تطمينية من الفنانة لجمهورها، وظهرت في الفيديو بحالة نفسية جيدة للغاية وقالت للجمهور «أنا جامدة متخافوش عليا أنا جامدة بيكو وبحبكوا ليا ياعمرى ياحياتي بموت فيكم».

وتابعت شيرين قائلة «بحبكوا أوى أنتم كل حاجة ليا في الدنيا دي، أنا عندي أمي وبناتي وأنتم، ربنا يخليكو ليا».

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب كانت أعلنت رسميا انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب من خلال بيان رسمي عبر صفحتها الخاصة على موقع الفيسبوك قالت فيه «فى ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب، أن الانفصال وقع بالفعل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعى للخوض فى تفاصيل حياتها الشخصية».

وتابعت قائلة «وتهيب النجمة شيرين عبد الوهاب الصحافة وجميع وسائل الإعلام باحترام حياتها الشخصية، وتحرى الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أي أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدة أن الانفصال حدث فى هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، وكل ما ورد من أخبار فى هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويأتى فى إطار قلب الحقائق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب».

وأضافت «توضح شيرين عبد الوهاب أن هذا البيان يأتى لحسم الجدل الدائر فى هذا الموضوع، ويأتى أيضا فى إطار احترامها لجمهورها الذى يساندها دائما فى كل المواقف الصعبة التى تمر بها، وأصحاب الأقلام الشريفة الذين يساندون نجاحها دائما، وتؤكد شيرين عبد الوهاب أنها قررت فتح صفحة جديدة مع نفسها ومع جمهورها، مؤكدة أنها وهبت حياتها لفنها وابنتيها مريم وهنا، خصوصا وأنها ابتعدت طوال الفترة الأخيرة عن جمهورها وعن حياتها الفنية بعض الشيء، وتنتوى العودة بقوة على الساحة خلال الفترة القادمة، حيث إن لديها مشاريع فنية كثيرة تستعد لها، لإسعاد الملايين من جمهورها فى الوطن العربى».

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