محمد رمضان في ذكرى زواجه: 9 سنين حب ونجاح واستقرار

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

هنأ الفنان محمد رمضان زوجته بالذكرى الـ 9 لزواجهما، حيث كتب رسالة أعرب خلالها عن حبه وسعادته لها، وهو الأمر الذي تفاعل معه جمهوره ومحبيه بصورة إيجابية.

ونشر رمضان صورًا جمعته بزوجته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلقا: 6 ديسمبر يبقى 9 سنين حُب، 9 سنين جواز، 9 سنين نجاح.. كل سنة وإحنا وكل زوجين بخير، واستقرار ونجاح.

وعلى جانب آخر أعلن محمد رمضان، منذ فترة تعاقده مع شركة ميديا هب، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، وذلك لتقديم مسلسل يعرض في الموسم الرمضاني المقبل 2022، من إخراج المخرج المصري محمد ياسين وتأليف محمد فريد، دون الكشف أي تفاصيل.

وتحدث الفنان محمد رمضان، في وقت سابق عن المسلسل الذي سيخوض به الماراثون الرمضاني المقبل 2022، والذي يجمعه لأول مرة بالفنانة دينا الشربيني في عمل درامي، وذلك تحت قيادة المخرج محمد ياسين.

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