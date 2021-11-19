أزمة محمد رمضان وسعد لمجرد مستمرة.. وشخصية بارزة تكشف تفاصيلاً جديدة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشفت معلومات نشرها موقع "الفن" أن شخصية عربية بارزة سعت في الفترة الاخيرة إلى تسجيل اتصال هاتفي بين الفنان المصري ​محمد رمضان​ والفنان المغربي ​سعد لمجرد​، وقد فشلت التجربة بعد أن رفض الطرفان التحدث مع بعضهما البعض، من خلال أعذار وأسباب أغضبت صاحب الواسطة الذي أنسحب من هذه المهمة واعتبر نفسه تورط في عملية المصالحة التي كان يهدف من خلالها للبروز في وسائل الاعلام كواسطة خير، إلا أن الأمر صدمه.

ورفض محمد رمضان الاتصال بسعد لمجرد والأمر نفسه حصل بالعكس، وحين طرح الرجل القيام باتصال ثلاثي مشترك اعتذر محمد رمضان لانشغاله ببعض الأمور الفنية، وبدوره سعد لمجرد قال إنه مرتبط بموعد تصوير، وانتهت المبادرة عند هذه الاسباب التي بدت عذراً ملموساً لعدم الرغبة بتواصل الطرفين مع بعضهما البعض.

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