ماجد المصري: أرفض عمل زوجتي وابنتي في الفن

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

جدد الفنان المصري ماجد المصري، رفضة دخول زوجته أو ابنته المجال الفني، وقال المصري الذي حل ضيفًا على الفنانة سمية الخشاب في برنامج «بصراحة مع»، أرفض تماما دخول ابنتي او زوجتي عالم الفن.

وسألته الخشاب: «أنت ليه ضد الست تشتغل ممثلة، ده استفزني جدا؟»، فأجاب:«أنا مش ضد إن الست تمثل، أنا ضد إن حد من بيتي يمثل، بنتي أو مراتي، مش عايزهم يشوفوا التعب والمجهود الرهيب اللي إحنا بنشوفه».

وأضاف:«أنا عشان بحبهم والله، واللي بيحب حد بيحافظ عليه».

يذكر أن ماجد المصري شارك أخيرا في بطولة مسرحية «لوكاندة الأوباش»، أمام حسن الرداد، ومايا دياب، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وهي من إخراج أشرف زكي.

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