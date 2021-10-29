نجلاء بدر تدافع عن فستانها المثير للجدل: مستعدة أرتديه مرة ثانية

المصدر: متابعة موقع الامارت اليوم

دافعت الفنانة نجلاء بدر عن فستانها الذي أثار موجة واسعة من الجدل، في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، وأوضحت نجلاء، خلال اطلالة إعلامية فى إذاعة «نجوم إف إم»، « ما زلت أقول إن الفستان عادي، والناس فاكرة كنت أني لازقة المثلث الهرمي، ولكن هو كان معمول من المصممة بهدف أنه عين حورس، وهي دارسة وليست هاوية، وفيه فيليه لا تقرأه الكاميرا، والفكرة جاءت من طريقة رؤية الناس للفستان وجسد المرأة، وفيه فساتين في حياتنا وتظهر في الدراما والسينما أكثر إثارة مما ارتديته بكثير».

وأضافت نجلاء بدر: "الفستان انتشر في كل المحال وتحول إلى موضة ولكن مع ذلك فهو لا يناسب كل الناس، ولو عاد بي الزمن سأرتديه مرة ثانية، واخترت الفستان عشان هو حلو وقطعة فنية وهو مختلف والاختلاف يثير الجدل».

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