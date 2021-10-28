الافراج عن نجل شاروخان بكفالة ومنعه من السفر مع تسليم جوازه

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

تم صدور قرار بالإفراج عن آريان خان، نجل الفنان الهندي شاروخان، بكفالة من قبل محكمة بومباي العليا اليوم.

وجاء الحكم كخطوة إيجابية بحق آريان خان وأرباز ميرشانت ومونمون داميتشا حيث يحصل الثلاثة على كفالة في قضية مخدرات.

وسوف يخرج الثلاثة غداً من السجن بعد 25 يومًاً قضوها في السجن، حيث تتضمن شروط الخروج بكفالة تسليم جواز السفر والمنع من مغادرة البلاد.

وقال ضابط نيابة عن شرطة مكافحة المخدرات أن "آريان ليس مستهلكًا مباشرًا ولكنه مستهلك منتظم منذ العامين الماضيين وفقًا للسجلات. إحداها هي مذكرة سرية بشأن معلومات عن المخدرات فيما يتعلق بـ11-12 شخصًا يسافرون في رحلة بحرية. من بين 11، تم القبض على ثمانية، والتحفظ على الهاتف المحمول ومحادثات واتساب على الجهاز الرقمي. عاشيت (المتهم رقم 17) هو بائع مخدرات وقد تم القبض عليه فيما بعد وليس في رحلة بحرية. رأيي هو أن آريان خان قد تعامل معه أو حتى حاول التعامل معه. وبالتالي فإن آريان خان لم يتم العثور بالفعل معه على مخدرات، ولكن كانت هناك محاولة للتعامل مع البائع للحصول على كمية تجارية".

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