ناصر القصبي ينتقد تصريحات جورج قرداحي : «اللئيم تمردا»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

انتقد الفنان السعودي ناصر القصبي، تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، معتبرا أن ماقاله القرداحي مؤسف وصادم، وقال القصبي في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «مؤسف ما قاله جورج قرداحي». وأضاف: «ما قاله ليس رأيا بل التفاف على موقف متعصب لزعران إيران ونكران لأيادي كريمة مدت له….اللئيم تمردا».

وأثارت تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، الغضب وتسببت بموجة من ردود الفعل الدبلوماسية، واستنكرت دولة الإمارات بشدة التصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني ضد تحالف دعم الشرعية الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة في اليمن.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن استنكارها واستهجانها الشديدين إزاء هذه التصريحات المشينة والمتحيزة، التي أدلى بها جورج قرداحي وزير الإعلام بالجمهورية اللبنانية، والتي أساءت إلى دول تحالف دعم الشرعية في اليمن.

واستدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة وأبلغته احتجاجها واستنكارها على هذه التصريحات، التي تعد مهاترات تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية وتاريخ علاقات لبنان مع دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وتنم عن الابتعاد المتزايد للبنان عن أشقائه العرب.

كما استدعت وزارة الخارجية السعودية سفير لبنان لدى المملكة وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي. وأعربت عن أسفها لما تضمنته تصريحات قرداحي من «إساءات» تجاه المملكة ودول تحالف دعم الشرعية باليمن وتعتبرها «تحيزا واضحا» لجماعة الحوثي. وأكدت الخارجية السعودية أن تصريحات وزير الإعلام اللبناني تتنافى مع أبسط الأعراف السياسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين.

واستدعت وزارة الخارجية في الكويت القائم بالأعمال اللبنانية هادي هاشم، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية تتضمن رفض الكويت التام لهذه التصريحات التي تتنافى مع الواقع ولا تمت للحقيقة بصلة وتتعارض مع أبسط قواعد التعامل بين الدول.

استدعت وزارة الخارجية البحرينية، سفير الجمهورية اللبنانية لدى مملكة البحرين وسلمته مذكرة احتجاج عبرت فيها عن استنكار المملكة الشديد للتصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني تجاه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.

وفي وقت سابق، عبرالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، عن رفضه التام جملة وتفصيلا لتصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي والتي تعكس فهماً قاصراً وقراءة سطحية للأحداث في اليمن.

وأعرب الأمين العام الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن استنكاره ورفضه لتصريحات وزير الإعلام اللبناني، وشدد الأمين على أنها «تصرف غير مسؤول ولا يبالي بمصلحة الشعب اليمني».

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