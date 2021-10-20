المشهد المتسبب في حادث الفنانة بشرى.. فيديو

المصدر: القاهرة - متابعات

نشرت صحيفة مصرية فيديو خاص للفنانة بشرى قبيل لحظات قليلة من تعرضها لحادث انقلاب السيارة التي كانت تستقلها في الجونة، حيث كانت بشرى تصور مشهداً كوميديا مع نجم السوشيال ميديا مكاوي والذي قام بتمثيل مشهد سرقة الهاتف المحمول من بشرى، وبعدها استقلت بشرى معه السيارة "البيتش باجي" وانقلبت بها مما عرضها للإصابة.

ووفق صحيفة "أخبار اليوم" فإن الفنانة بشرى بخير وحالتها الصحية مستقرة وأصيبت بعدة كدمات وأجرت الفحوصات اللازمة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news