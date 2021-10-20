محمد رمضان وأحمد الفيشاوي يتصالحان.. و"مستر زيرو" يجمعهما قريباً

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن المنتج سيف العريبي انتهاء الخلافات بين الفنان محمد رمضان وأحمد الفيشاوي والتي استمرت خلال الفترة الماضية عبر التصريحات المتبادلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتصريحات الصحفية.

وأشار المنتج سيف العريبي إلى احتمالية أن يجمعهما تعاون قريباً لتقديم عمل فني يحمل اسم "نمبر زيرو" في إشارة إلى لقب محمد رمضان "نمبر وان" وإطلاق "نمبر تو" على أحمد الفيشاوي.

المصالحة بين أحمد الفيشاوي ومحمد رمضان تمت داخل فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة أثناء الاحتفال بفيلم "قمر 14"، حيث تدخل المنتج سيف العريبي والمخرج حسام الحسيني للصلح بين رمضان والفيشاوي وتصفية الخلافات الكبيرة التي بدأت، بعد إطلاق الفيشاوي أغنية نمبر 2، والتي اعتبرها رمضان استفزازا له في ظل أغنية رمضان الشهيرة نمبر 1.

ونشر سيف العريبي عدداً من الصور عقب الصلح الذي تم بين أحمد الفيشاوي ومحمد رمضان وعلق عليه": مادام فيه نمبر 1 ونمبر 2، لازم يبقى فيه، مستر زيرو.. soon"، وهو مشروع أغنية سيكشف عنها العريبي خلال الأيام القليلة المقبلة

وأكد أحمد الفيشاوي وقوع الصلح بينه وبين محمد رمضان خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم لنجوم فيلم قمر 14، بعد أن مزاحه أحد الحاضرين قائلاً:""نمبر وان" فرد عليه "نمبر ٢"، وتم توجيه سؤال له هل بالفعل تم الصلح مع الفنان محمد رمضان فرد قائلا": "عمرنا ماكنا متخانقين".

وحضر جلسة الصلح النجوم أحمد داود وزوجته علا رشدي وياسمين رئيس وزوجها المخرج هادي الباجوري والفنان خالد النبوي والممثل خالد أنور.

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