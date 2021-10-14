شائعة وفاة عادل إمام مستمرة.. أشرف زكي: اتقوا الله يا معدومي الضمير

المصدر: متابعة- موقع الامارات اليوم

أثارت شائعه جديدة تناقلتها منصات التواصل الاجتماعي بشكل كبير، عن وفاة الفنان الكبير عادل إمام، موجة من الغضب بين جمهوره الكبير في العالم العربي. وعلى الرغم من تكذيب هذه الشائعة إلا أنها تستمر في الانتشار والتداول في عالم «السوشال ميديا».

نقيب المهن التمثيلية، الفنان الدكتور أشرف زكي، نفى ما تردد عن وفاة الزعيم عادل إمام قائلا لموقع «مصراوي»: «الكلام عن وفاة النجم الكبير عادل إمام، شائعة لا أساس لها من الصحة، والبعض يتناقلها دون التحقق من صحة الخبر، بعدما أطلقها عدد من معدومي الضمير، وأقول لهم اتقوا الله».

ودعا عضو نقابة المهن التمثيلية، منير مكرم، إلى عدم الانسياق وراء هذه الشائعات التي تتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتوخي الحذر من كثرة الشائعات التي تتردد بها.

وكان المنتج عصام إمام شقيق الفنان الكبير عادل إمام، كشف في وقت سابق تفاصيل الحالة الصحية لشقيقه بعد شائعات إصابته بفيروس كورونا، وعمله القادم.

يذكر أن أخر ظهور للفنان عادل إمام على شاشة التلفزيون، كان من خلال مسلسل»فلانتينو" عام 2020، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

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