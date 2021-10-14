بعد تبرؤها منها.. هيفاء وهبي تظهر مع أختها رولا يموت

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ظهرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، رفقة أختها غير الشقيقة رولا يموت من منزل والدتهما في بيروت حيث جمعتهما زيارة عائلية، لم تكشف عنها هيفاء وهبي إلا من خلال صورة عبر خاصية الاستوري لحسابها على إنستغرام.

ونشرت رولا يموت أخت هيفاء وهبي، صورة جمعتها بها عبر حسابها الخاص على إنستقرام، في أول ظهور معاً بعد خلافات دامت لسنوات طويلة ووصلت إلى قاعات المحاكم والتبرؤ من بعضهما.

رولا يموت نشرت صورتها مع أختها هيفاء وهبي وكتبت معلقة: "أختي الديفا اللعبة الجميلة فوفا".

من ناحيتها لم تعلق هيفاء وهبي على الصورة، لم تضع إعجاباً حتى بها، كما أنها لم تفصح أصلا عن لقائها برولا يموت، واكتفت بنشر صورة وهي في طريقها إلى بيت والدتها في بيروت، مرتدية نفس الملابس التي ظهرت بها مع أختها في الصورة.

وكتبت هيفاء وهبي معلقة على صورتها التي نشرتها عبر خاصية الاستوري على إنستقرام: "في الطريق إلى زيارة ماما".

ولفتت الصورة التي نشرتها رولا يموت، أنظار الجمهور حيث أن العداء بين الأختين وصل إلى ساحات القضاء، ومن قبلها وبعدها الفضاء الإعلامي.

وبدأت العداوة بين رولا يموت وهيفاء وهبي، عندما صرحت يموت أن هيفاء وهبي عجوز وتزور عمرها وتدعي أنها أصغر من سنها الحقيقي بسنوات، برغم أنها "تيتا" أو جدة لأحفاد، الأمر الذي أشعل غضب هيفاء وهبي وقتها.

خرجت بعدها رولا يموت في العديد من البرامج لتشهر بهيفاء وهبي، قائلة إنها غارت منها لأنها أصغر سناً وأجمل منها، لافتة إلى أنه يجب عليها الاعتراف بعمرها الحقيقي.

وبسؤالها عن هيفاء وهبي قالت رولا يموت: " شو يعني هيفا؟ هيفا بالنسبة لي أخت مش أكثر، لكنها لا تعاملني كأخت إنما كعدوة، هل تصدق أنها سجلت أغنية لي اسمها خاينة؟ هل تصدق ذلك؟ من معه مصاري يشتري الناس، وهي نعم تشتري الناس بطريقة غير مباشرة، أنا بنت آل يموت أهم عائلة سنية بيروتية، لا أحد يقبل أن أهان، عائلتي راقية ومتعلمة، جدي العلامة شفيق يموت، ابن عمي النائب باسم يموت وغيرهم، عائلتي مشرفة ومحترمة وراقية، ولا تقبل بهذا الأسلوب، أطلب من هيفا أن تخجل وأن تتركني أن أعيش حياتي.

وعن الخلاف ما بينها وبين هيفاء قالت: "اسألها، هي التي افتعلت المشكل ولست أنا، أنا لست مجنونة، لماذا تقول للإعلام إنني مجنونة؟ لماذا تتحدث عني بالسوء؟".

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