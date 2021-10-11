ممثل مصري معروف يتصدر «السوشال ميديا» بعد اتهامه رسميا بالتحرش بـ7 فتيات

المصدر: متابعة - موقع الامارات اليوم

تصدر الفنان المصري المعروف شادي خلف، مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما إحالته إلى الجنايات، إثر اتهامه بالاعتداء على 7 فتيات في أثناء تواجدهم في ورشته الخاصة للتدريب على التمثيل. بحسب عدد من الصحف المحلية.

أزمة شادي خلف بدأت عندما قامت بعض الفتيات بالنشر على صفحاتهن في «فيس بوك»، كلامًا يُفيد بتعرضهن للتحرش من قبل الممثل شادي خلف أثناء تدريبهم على التمثيل، ليُجرى الإعلان مساء أمس عن إحالته للمحاكمة، على خلفية هذه الاتهامات.

ونشرت صحيفة «الوطن» معلومات عن الفنان شادي خلف: ممثل ومدرب تمثيل بـ«أستوديو ذات»، من 1977، والده المؤلف والشاعر المصري نبيل خلف، الذي اتهم سابقًا بسرقة 200 مليون جنيه في إحدى القضايا التي أحدثت رواجًا كبيرًا عبر وسائل الإعلام.

شارك في عدد من الأفلام منها: «خيانة مشروعة، وهي فوضى، وقبلات مسروقة، والأولة في الغرام، وحين ميسرة، و365 يوم سعادة، والثلاثة يشتغلونها، وغيرها من الأفلام، تعاون خلال فيلم «هي فوضى» مع المخرج العالمي يوسف شاهين، لذلك يعد هذا الفيلم نقلة في مشواره السينمائي، حصل على جائزة أفضل ممثل من مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط عن دوره في فيلم «قبلات مسروقة».

أخر مشاركات شادي خلف، الفنية دوره في مسلسل «نصيبي وقسمتك» عام 2016، وحظى بشهرة واسعة بين الجمهور، بعد مشاركته في فيلم «الثلاثة يشتغلونها»، حيث جسد شخصية داعية إسلامي، فيما ظهر في أحد المشاهد بالفيلم، وهو يُشارك في إعلانٍ تلفزيوني لحليب، يحمل اسم حليب الخير.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news