صورة نادرة تجمع الملك عبدالله بن عبدالعزيز مع بناته الأميرات وهن في مرحلة الطفولة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشر حساب صور آل سعود على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»، صورة نادرة تجمع الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مع بنانة الأميرات الأربع وهن في مرحلة الطفولة.

وظهر في الصورة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وبناته الأميرات: الأميرة هلا بنت عبدالله رحمها الله والأميرة مها بنت عبدالله والأميرة جواهر بنت عبدالله والأميرة سحر بنت عبدالله.

وكان الديوان الملكي قد أعلن اليوم عن وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة هلا بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ اليوم الخميس، بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة.



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