رحيل نجم «سوبر ستار».. وفنانون ينعون المطرب الفلسطيني الطيب

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

نعت النجمة الأردنية ديانا كرزون الفنان الفلسطيني محمد لافي، الذي اشتهر من خلال مشاركته في برنامج المواهب الغنائية «سوبر ستار» بموسمه الأول 2003.

وكتبت ديانا كرزون على حسابها بموقع «تويتر» منذ ساعات اليوم السبت، ناعية محمد لافي: «انتقل إلى رحمة الله تعالى الفنان الطيب محمد لافي.. الله يرحمك.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

ونجح محمد لافي الذي فقد بصره في عمر مبكرة بسبب خطأ طبيّ، في لفت الأنظار إلى موهبته الغنائية خلال مشاركته في برنامج سوير ستار، الذي جمع بينه وبين كل من الفنانين رويدا عطية، وملحم زين، وسعود أبوسلطان، وآخرين.

كما نعت محمد لافي رويدا عطية وعدد من الفنانين وزملاؤه في «ستار أكاديمي». وكتبت رويدا على حسابها بـ«انستغرام»: «محمد يا حلو القلب يا طيب وخلوق، أقول الله يرحمك والوجع الذي أشعر به لا يوصف، يا رفيق ذكرياتنا بالمرّ والحلو. ستبقى بالقلب دائماً يا غالي». وأضافت: «الله يصبرنا على فراقك ويصبر أهلك وكل محبينك،هيك ارتحت يا لافي رحت لمكان أحلى ما فيه زعل ولا تعب، إنا لله وإنا إليه راجعون».

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