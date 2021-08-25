كانييه ويست يتقدم بطلب إلى محكمة لتغيير اسمه

المصدر: لوس انجلوس - أ.ف.ب

تقدم المغني كانييه ويست بطلب لتغيير اسمه بشكل قانوني إلى لقبه القديم «يي» كما أفادت وسائل إعلام أميركية الأربعاء نقلا عن وثائق رفعت إلى محكمة في لوس أنجلوس.

ويريد المغني البالغ 44 عاماً تغيير اسمه الكامل، كانييه عمري ويست، إلى حرفي يي من دون اسم وسط أو اسم عائلة، وفقاً لـ«إن بس سي نيوز» ووسائل إعلام أميركية أخرى.

وقالت «إن بي سي» إن التغيير طُلب «لأسباب شخصية»، ويجب أن يوافق عليه القاضي.

وبقي ويست يطلق على نفسه لفترة من الوقت اسم يي، وغرد عام 2018 بأنه «الشخص المعروف رسمياً باسم كانييه ويست. أنا يي». وأصدر ألبوماً غنائياً يحمل الاسم نفسه في العام ذاته.

وفاز مغني الراب والمنتج الذي نشأ في شيكاغو بـ21 جائزة غرامّي، وأطلق العديد من الألبومات التي حققت نجاحا ساحقا باعت أكثر من 20 مليون نسخة.

وسلطت الأضواء أخيراً على حياة ويست الشخصية أكثر من حياته الفنية بعدما تقدمت شريكته كيم كارداشيان بطلب الطلاق في وقت سابق من هذا العام.

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