قلب أطول رجل في أميركا يخذله.. صاحب المترين و35 سم يرحل في ربيع العمر

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

توفّي أطول رجل في الولايات المتحدة، بطول مترين و35 سنتيمتراً بحسب القياسات الرسمية، الجمعة الماضية، إثر اعتلال في القلب عن 38 عاماً في ولاية مينيسوتا، كما أعلنت والدته على «فيس بوك».

وكان الأميركي من أصل أوكراني إيغور فوفكوفينسكي يصارع المرض طوال حياته بسبب ورم تسبب له بإفراز مفرط لهرمونات النموّ.

ولهذا السبب تحديداً، انتقلت عائلته عندما كان طفلاً للعيش في روتشستر، وهي مدينة في شمال الولايات المتحدة معروفة بخدماتها الصحية.

وظل إيغور يزداد طولاً على الرغم من كلّ العلاجات المقدّمة له إلى أن بلغ مستوى قياسياً في الطول للولايات المتحدة صدّق عليه مفوّضون في موسوعة غينيس للأرقام القياسية عندما كان في الـ27 من العمر.

وخلال نسخة عام 2013 من مسابقة «يوروفيجن»، حمل إيغور على المسرح المغنية التي كانت تمثل أوكرانيا.

وكان أيضاً قد لفت نظر الرئيس الأميركي باراك أوباما عندما سلّم عليه خلال تجمّع سياسي سنة 2009 كان يرتدي خلاله قميصاً كُتب عليه «أكبر مؤيّد لأوباما في العالم».

وورد في موسوعة غينيس أن أطول رجل في العالم حالياً هو التركي سلطان كوسن (متران و51 سنتيمتراً).

غير أن أطول رجل في التاريخ المعاصر هو الأميركي روبرت وادلو الذي بلغ طوله مترين و72 سنتيمتراً. وكان أيضاً يعاني فرطاً في إفراز هرمونات النموّ وتوفّي سنة 1940 عن 22 عاما.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news