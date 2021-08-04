فيروز تشارك بصوتها ذكرى انفجار مرفأ بيروت: مات أهلي.. هل تسمعون؟ (فيديو)

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أحيت الفنانة اللبنانية فيروز، الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، الذي وقع يوم 4 أغسطس عام 2020، وخلّف مئات الضحايا، ودمارا كبيرا.

ونشرت فيروز وذلك عبر حسابها الرسمي في «تويتر» مقطعا من اغنيتها الشهيرة «في ظلام الليل» التي تقول كلمات مطلعها: «في ظلام الليل أناديكم.. هل تسمعون؟ مات أهلي«.. وغمرت بلادنا دموع ودماء». وعلقت فيروز على مقطع الفيديو بالقول» مات أهلي.. هل تسمعون".

وأحيا العشرات من الفنانين اللبنانين هذه المناسبة المأساوية التي خلفت كارثة انسانية، تضاف إلى ازماته الاقتصادية والسياسية المعقدة.

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