دلال عبد العزيز.. اقتراح طبي لانقاذ حياتها وأسرتها ترفض

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

كشفت مصادر طبية بالمستشفى الذي تُعالَج فيه الفنانة دلال عبدالعزيز، أن الفريق الطبي المعالج تقدم باقتراح قد يكون حلال جذريا لوضعها الصحي غير المستقر، منذ اكثر من ثلاثة أشهر، بسببب مضاعفات الاصابة بفيروس كورونا، والذي تسبب لها بتليف في الرئة، مايمنعها من التنفس بشكل طبيعي، ويتطلب وضعها على جهاز الأوكسجين بشكل دائم.

وأشارت المصادر لصحيفة " الوطن" المصرية إلى إنه قبل نقل دلال أخيرا إلى مستشفى حكومي لمواصلة العلاج، فإن الفريق الطبي اقترح إجراء عملية زراعة رئة لها لكن أسرتها رفضت بشدة لخطورة العملية.

ونقلت دلال عبد العزيز مطلع هذا الأسبوع الماضي، من المستشفى الخاص الذي كانت تعالج به لمستشفى حكومي آخر، في خطوة أرجعتها مصادر طبية لعدة أسباب، هي أنَّ المستشفى الحكومي معروف بتميزه الشديد في علاج حالات ما بعد كورونا، وأنَّ الحالة تحتاج لمزيد من الوقت في العلاج، كما أنّ وجهة نظر الأطباء أنّ الاستمرار في نفس المستشفى وفي نفس حالة العزلة ربما يؤدي لإصابتها باكتئاب بدت علاماته عليها خلال أيامها الأخيرة في المستشفى الخاص، والسبب الثالث هو أن الأطباء وأطقم التمريض لم يعد لديهم ما يقدمونه للحالة.

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