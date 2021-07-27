الاعلامي نيشان: أمي غَلَبَت «كورونا» اليوم

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أعلن الإعلامي اللبناني نيشان، عبر حسابه على «إنستغرام»، تعافي والدته من فيروس كورونا بعد قضاء أسبوع في المستشفى.

ونشر نيشان صورة له بصحبة والدته في المستشفى وعلق قائلا «أُمّي غَلَبَت كورونا اليوم.. بَعدَ مُعاناة لِأيّامٍ سَبْعَة في المَشفى، اليوم عادت أُمّي إلى البيت، وَأنارَتْ العَتمَة، لا شيء آخَر يهُمّ، الحمد لله حتّى يبلغ الحمد مُنتهاه».



وأضاف: «الشّكر للممرّضين والممرّضات، والطّبيبات والأطبّاء وجميع العاملين في مستشفى الجعيتاوي لبنان، الشّكر للدكتور روي نسناس، والدكتور جوزيف الياس على الرعاية، والاهتمام بأمّي وجميع المرضى، الحمد لله».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news