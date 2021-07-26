«الاهلي يفوز بالحكام» تتسبب بخلاف بين محمد فراج وبسنت شوقي (فيديو)

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

تسببت تصريحات عفوية من الفنانة بسنت شوقي، حول النادي الأهلي المصري، في إغضاب زوجها الفنان محمد فراج.

ونشرت بسنت فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى، «إنستغرام» وقالت فيه: إن الأهلى يفوز بالحكام، بعد أن انتهت مباراته الأخيرة مع فريق الانتاج الحربي والتي انتهت بفوز الأهلي ثلاث أهداف مقابل هدفين.

وسارع محمد فراج إلى التعليق بطريقة غاضبة: "أهلي مين؟ أهلي بتاعنا اللي مصر بيكسب بالتحكيم..!!! إنتي مجنونة، إنتي أصلا متعرفيش مين اللي بيلعب، متحرقيش دمنا بقى!.

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