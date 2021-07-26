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    «الاهلي يفوز بالحكام» تتسبب بخلاف بين محمد فراج وبسنت شوقي (فيديو)

    المصدر:
    • متابعة- الإمارات اليوم
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    تسببت تصريحات عفوية من الفنانة بسنت شوقي، حول النادي الأهلي المصري، في إغضاب زوجها الفنان محمد فراج.
     ونشرت بسنت فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى، «إنستغرام» وقالت فيه: إن الأهلى يفوز بالحكام، بعد أن انتهت مباراته الأخيرة مع فريق الانتاج الحربي والتي انتهت بفوز الأهلي ثلاث أهداف مقابل هدفين.

    وسارع محمد فراج إلى التعليق بطريقة غاضبة: "أهلي مين؟ أهلي بتاعنا اللي مصر بيكسب بالتحكيم..!!! إنتي مجنونة، إنتي أصلا متعرفيش مين اللي بيلعب، متحرقيش دمنا بقى!.

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

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