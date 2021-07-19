المعتدى عليه من «كمساري» القطار في ضيافة هاني رمزي..«فيديو»

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

نشر الفنان هاني رمزي، عبر حسابه في «إنستغرام»، فيديو للمواطن المعتدى عليه من كمساري القطار، خلال استضافته له في العرض المسرحي «أبو العربي»

وعلق هاني على الفيديو: «سعيد جدا بتشريف الوزيرة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وتعاونها معنا في استقبال محمد رشاد (صاحب واقعة القطار) في عرض مسرحية أبو العربي»



وكان الفنان هاني رمزي، أعرب منذ أيام، عن نيته دعوة المواطن الذي تعرض للاعتداء أمام ابنته على يد كمساري أحد القطارات لحضور عرض مسرحية «أبوالعربي» خلال إجازة عيد الأضحى المبارك: «عايز أوصل للراجل اللى صاحب واقعة القطار لكى أدعوه هو وبنته وأسرته لحضور مسرحية أبو العربي في العيد».

وأثارت الحادثة حالة من الغضب والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وتحرك سريع من قبل قيادات وزارة النقل والمواصلات وهيئة السكة الحديد الذين فتحوا تحقيقات في الواقعة، حيثتم إيقاف كمساري القطار عن العمل وإحالته إلى التحقيق الفوري.

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