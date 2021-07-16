مصطفى قمر سعيد بقرار سجن منتج برنامج «5 نجوم»

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

أعرب الفنان المصري مصطفى قمر،عن سعادته عقب حصوله على حكم ضد الشركة المنتجة لبرنامج «5 نجوم» الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي.

وقال مصطفى قمر في بيان نشره مكتبه «شكرا لمعالي المستشار ياسر قنطوش وشكرا للقضاء المصري».

وكانت القضاء المصري قد حكم بحبس مدير شركة (ميديا لايف للإنتاج الفني والتوزيع) سنة وكفالة ألف جنيه«.

وأشار البيان الصادر عن مكتب مصطفى قمر»كانت الشركة المذكورة قد تعاقدت مع قمر على تقديم برنامج (خمس نجوم) الذي وأذيع في شهر رمضان الماضي على قناة ام بي سي مصر«،

لكن الشركة لم تتعامل مع الفنان بالشكل الذي يليق به وبمكانته الفنية حيث قد نص في بنود العقد على إلتزام الشركة بتصدر الفنان مصطفي قمر الدعاية والإعلانات للبرنامج، لكن الشركة خالفت ذلك».

وأضاف بيان مصطفى قمر:«بعدها أتخذ الفنان مصطفى قمر أولى إجراءته القانونية بتحصله على حكم بحبس مدير الشركة وجاري إتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ للفنان حقوقه تجاه الشركة وتعوضه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء مخالفة الشركة إلتزامها معه».

يذكر أن برنامج المقالب «خمس نجوم» أشترك في تقديمه مصطفى قمر، غادة عادل، نور، كريم فهمي ومحمد الشرنوبي.

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