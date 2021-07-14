أصالة ترد بعفوية بعد أن شبهها شقيقها بليدي غاغا.. تسريحتها الجديدة عرضتها للتنمر

تعرضت الفنانة السورية أصالة نصري إلى موجة واسعة من التنمر بعد تسريحة شعرها الجديدة التي إعتمدت فيها على قصة شعر «البوي» القصيرة، مادفع جمهورها الواسع الى الدفاع عنها والوقوف معها، ومن بين المدافعين كان شقيقها أنس نصري، الذي على صورة اصالة الجديدة «ما أجمل روحك وضحكتك يليق عليك ما لا يليق على أحد. أنت أصالة ويا بختنا وبخت عالمنا العربي الحلو عنا، أصالة متل ما هنن طاير عقلهم مثلاً عندهم بعالمهم Lady Gaga».

اصالة سارعت إلى الرد على شقيقها: «ما لقيت ياروح قلب أختك غير غاغا لتشبهني فيها ؟ وعموما أنا شلت بقصة شعري كل بواقي ألمي ووجعي وهمي وبدي وبدي شعري يطلع من أول وجديد بروح أنا رح أتمسك فيها لآخر يوم بعمري، روح بتحب الدنيي كلها والأشياء ما فيها غير يوم وبكره أحلى وشعر جديد وعمر جديد من أول وجديد».

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