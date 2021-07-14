هاني رمزي لأسرة المُعتدى عليه من «الكمسري»: «تعالو احضرو أبو العربي»

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أعلن الفنان المصري هاني رمزي، دعوة المواطن الذي تعرض للاعتداء أمام ابنته على يد»كمسري«أحد القطارات لحضور عرض مسرحية «أبوالعربي» خلال إجازة عيد الأضحى المبارك: «عايز أوصل للراجل اللى صاحب واقعة القطار لكى أدعوه هو وبنته وأسرته لحضور مسرحية أبو العربي في العيد».

وتسببت الواقعة بموجة من الغضب والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد أن تم تداول الفيديو على نطاق واسع، وتم فتح تحقيقات رسمية لمعرفة كواليس ما حدث في القطار.

وأصدرت هيئة السكك الحديدية، بيانا حول واقعة قطار منوف، تؤكد الهيئة أنه تم إيقاف»كمسري" القطار عن العمل وتحويله للتحقيق الفوري، وأن المخطئ سينال عقوبة مغلظة فلا تهاون في حق أي راكب، خاصة أن لوائح السكة الحديد، ترتكز على حسن معاملة الركاب وأن يكون التعامل في كل المواقف وفقاً للقانون وفي إطار الاحترام التام للراكب.

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