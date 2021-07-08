عمر دياب يتحول إلى أزمة في حياة دينا الشربيني.. إحراج متكرر أمام الكاميرات

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

لايبدو أن الفنانة المصرية دينا الشربيني، قد تحرر من تبعات علاقتها بالفنان عمرو دياب، رغم مرور أشهر على إنفاصلها. ومع الوقت يتحول اسمه، والعلاقة التي جمعتهما، إلى حالة محرجة تتكرر دائما، وتتسبب للشربيني بحالة من التوتر، وعلى مدى الفترة الماضية انسحبت النجمة المصرية من اكثر من مناسبة ولقاء إعلامي تجنبا لسؤال متكرر عن علاقتها بالفنان المعروف بلقب "الهضبة"، وتكررت مواقفها المحرجة أمام الكاميرات.

أحدث انسحابات دينا الشربيني كان منذ أيام خلال تسجيلها لقاء تلفزيوني، بعد سؤال وجهه صحافي عن علاقتها بعمرو دياب، في العرض الخاص لفيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، وقابلت الشربيني الامر بحالة انفعالية وطلبت بمسح اي تسجيل متعلق بهذا الحديث.

وخلال تصوير كواليس مسلسل «حكايات بنات»، انفعلت الشربيني، على مراسلة صحافية بعد سؤال عن عمرو دياب، طلبت حذف اللقاء بالكامل، وكذلك أثناء تصوير مسلسل «قصر النيل»،وافقت الشربيني على حضور اللقاء بشرط ألا يكون هناك أي سؤال عن عمرو دياب وبالفعل نفذ مراسلو القنوات طلبها.

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