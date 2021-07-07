توقف قلب الفنان السعودي خالد سامي 4 دقائق.. ونجله : يا رب لا تفجعنا بأبي

المصدر: متابعة- الامارات اليوم

طمأن تركي خالد سامي، نجل الفنان خالد سامي، محبي والده بعد انتشار اخبار عن انهيار حالته الصحية خلال الساعات الماضية، وكتب خالد سامي مؤكدا ان والده مر بصعوبات خطيرة بعد توقف قلب والده لمدة اربع دقائق، لكن جهود الاطباء والفريق الطبي، اعادت النبض من جديد، بعد عملية انعاش قلبي.

وكتب نجل خالد سامي عبر حسابه الشخصي في "تويتر": لا حول ولا قوة إلّا بالله قدر الله ما شاء فعل.. قلب أبي رجع وقف لمدة 4 دقائق ورجع بعد الإنعاش.

وأضاف نجل خالد سامي: "الحالة غير مستقرة أبدًا.. يا رب لا تفجعنا بأبي وقومه لنا بالسلامة.. تكفون دعواتكم إن ربي يعديها على خير".

يذكر أن خالد سامي ممثل وفنان سعودي معروف، كانت بدايته خلال فترة الثمانينات حيث شارك في العديد من المسلسلات والبرامج التلفزيونية والمسرحيات منها (تحت الكراسي، بوابة المتولي)، توالت أعماله بعد ذلك والتي من أبرزها (عائلة أبو رويشد، طاش ما طاش، أبو العصافير).

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