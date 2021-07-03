مرض غامض «يفترس جسم» فنان مصري شاب

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

كشف الفنان محمد علي رزق، عن تفاصيل خاصة بمرض الفنان الشاب هاني حسن، المتواجد حاليًا في أحد المستشفيات.

وكتب رزق، عبر حسابه في «فيسبوك»: «هاني مصاب بمرض مناعي مفاجئ يفترس جسمه وأجهزته الحيوية، ويتعرض لغسيل كلى، وعلاج كيماوي وأدوية لا حصر لها». وأضاف «ادعوا لهاني حسن يا جماعه أرجوكم.. ربنا قادر يشفيه حتى لو زي ما بيتقال إن الأمل ضعيف بس الأمل في ربنا كبير».

وكان رزق أعلن من أيام عن تعرض الفنان هاني حسن، لأزمة صحية نتيجة مرض صعب يُعاني منه لكنه لم يكشف التفاصيل.

يذكر أن آخر مشاركات هاني حسن الفنية، كان من خلال مسرحية: «إيزيس الشرق» لفرقة فرسان الشرق للتراث على مسرح الجمهورية.

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