أزمة «قليل الأدب» انتهت..أحمد الفيشاوي يعلن تصالحه مع عمرو أديب

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

كشف الفنان أحمد الفيشاوي عن تصالحه مع الإعلامي عبر أديب بعد خلاف استمر 4 سنوات من حفل افتتاح مهرجان الجونة عام 2017.

نشر الفيشاوي عبر حسابه في «انستغرام» عددا من الصور خلال حضوره فيلم «مش أنا» بطولة تامر حسني، من بينها صورة تجمعه بعمر أديب معلقا «انا و عمرو اديب خدنا بعض بالحضن في ليله من الحب و الود و أكيد السينما».

وكان الخلاف بين عمرو أديب، وأحمد الفيشاوي، جاء في أعقاب الدورة الأولى من مهرجان الجونة عندما قال الفيشاوي لفظا خارجا على خشبة المسرح، فوصفه أديب بأنه «قليل الأدب وغير مسؤول».

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