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    ميساء مغربي إلى ألمانيا للعلاج : راضية بما يكتبه رب العالمين

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    • متابعة- الإمارات اليوم
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    كشفت الفنانة ميساء مغربي عن تعرضها لأزمة صحية، وقرارها السفر إلى ألمانيا لتلقى العلاج. وقالت في لقاء بثه et بالعربي إن سبب تأجيل طرح خط الأزياء النسائي والرجالي، الخاص بها، هو مرورها بأزمة صحية، وكشفت عن قيامها حالياً بإجراءات السفر خارج المنطقة العربية، لتلقي العلاج اللازم لحالتها الصحية التي لم تتأكد منها بعد.

    وقالت: «خلينا نوضح للجمهور حتى ما يخافوا، رحلة علاجية للاطمئنان، لسه ما في شي، وأنا راضية بأي شي يكتبه رب العالمين لي، وأنا إنسانة مؤمنة الحمد لله من يوم يومي، فأي شي راح يصير أنا راضية فيه، وإن شاء الله ما يكون في شيء شين، دعواتكم».

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