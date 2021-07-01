«لم تتعاطفوا مع فتاة البوركيني»..الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي تنقدة «فتاة الفستان»

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

هاجمت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي، «فتاة الفستان»، وردود الأفعال المتعاطفة مع أزمتها وواقعة «فتاة البوركيني»، وأشارت إلى أن الناس دافعت عن طالبة جامعة طنطا التي لقبت ب«فتاة الفستان»، في حين هاجمت حق فتاة في نزول حمام السباحة بالمايوه «البوركيني»، وكتبت عبر حسابها في فيسبوك: «المجتمع المصرى يكيل بمكيالين. تعاطف جارف مع فتاة الفستان في حقها إنها تلبس فستان كلوش لو شوية هوى جم هيطيروه ويبينوا إللى تحته. واشمئزاز من فتاة «البوركيني» اللى عايزة تغطى جسمها وتنزل البيسين مع الستات اللى لابسة مايوه عادى».

وتابعت عبير: «نتحدث عن الحرية وعايزين نفرضها في القلع بس علشان هي دى الليبرالية ولما نيجى نتكلم عن الحشمة نبقى ديكتاتوريين».

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