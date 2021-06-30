باع جميع ممتلكاته العقارية.. إيلون ماسك في بيت قابل للطي مساحته 40 متراً

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، عن شراء منزل جديد مسبق الصنع متواضع تبلغ مساحته 40 متراً مربعاً، وذلك بعد بيع جميع ممتلكاته العقارية.

وأفاد موقع( Teslarati )، أن المنزل الصغير المكون من طابق واحد أمامه مربع من العشب الاصطناعي يقع في موقع اختبارات شركة «سبايس إكس» التي يملكها ماسك في تكساس.

والمنزل القابل للطي ابتكرته شركة أميركية كلفته 50 ألف دولار، ليكون بذلك أرخص من بعض السيارات التي تنتجها شركة «تيسلا» التي يملكها ماسك أيضاً.

وكان ماسك قد أعلن أنه على وشك بيع آخر منزل يمتلكه معتبراً أن هذا البيت «مكان خاص» ويجب أن يتنازل عنه إلى عائلة كبيرة.

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