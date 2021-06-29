سيارة الأميرة ديانا القديمة وهدية خطوبتها.. كم حققت في المزاد؟

المصدر: لندن - أ.ف.ب

بيعت سيارة من طراز «فورد إيسكورت» كانت عائدة للأميرة ديانا، أمس الثلاثاء، في مزاد بريطاني لحساب متحف بأميركا الجنوبية.

وكانت الأميرة ديانا قد حصلت على السيارة الرمادية كهدية خطوبة من الأمير تشارلز في مايو 1981، قبل شهرين من زواجهما في يوليو.

وعلى سقف السيارة رسم لضفدع فضي، في نسخة من شعار أهدي للأميرة من شقيقتها ساره، واحتفظت به ديانا عند بيعها السيارة.

وتوقفت الأميرة ديانا عن استخدام هذه السيارة بعيد إنجابها الأمير وليام سنة 1982، واشتراها منها هاوٍ لجمع التحف في مقابل 6000 جنيه استرليني.

ومنذ مطلع القرن الحالي، أصبحت هذه السيارة مملوكة لشخص من محبي العائلة الملكية لم يكن يقودها سوى فيما ندر، ولم يكشف يوماً عن قصتها لأصدقائه.

وبيعت السيارة التي لا تزال تحمل رقم التسجيل عينه واللون الأصلي، مع عداد للمسافة المقطوعة فيها عند 83 ألف ميل (133 ألف كيلومتر)، خلال مزاد لدار «ريمان دانسي» في كولشستر شرق إنجلترا.

ووصل سعرها إلى 52640 جنيهاً استرلينياً (نحو 73 ألف دولار)، بما يشمل الضرائب والعمولات. وكانت القيمة التقديرية للسيارة تراوح بين 30 ألف جنيه استرليني و40 ألفاً.

وأوضح لويس رابيت، من الدار المنظمة للمزاد، أن الشاري هو متحف أميركي جنوبي لم يكشف عن هويته، مشيراً إلى أن السيارة ستُنقل إلى الموقع الفائز.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news