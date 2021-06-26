تهديد بقتل الفنانة ياسمين عبد العزيز "أشنع من سوزان تميم"

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

كشف الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن رسالة نصية وردت إليه عبر "فيس بوك"، تتضمن تهديدا مباشرا بقتل شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، مطالبا مباحث الإنترنت بسرعة التدخل لكشف ملابسات وحقيقة الأمر.

ونشر وائل الرسالة، بعد ان قام بإخفاء محتواها، وأظهر فقط اسم المرسل وجملة التهديد بالقتل الذي كتب فيها المرسل قائلا "ياسمين هتموت موتة أشنع من سوزان تميم".

ووجه الفنان وائل عبد العزيز، رسالة إلى ليلى حلاوة شقيقة رجل الأعمال محمد حلاوة، بعد التهديدات التي وجهتها لشقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز، موضحا أن الصور التي تداولها البعض كانت بعد طلاق ياسمين من محمد حلاوة.

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