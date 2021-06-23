نبيلة عبيد تحصل على الإقامة الذهبية: حفظ الله الإمارات حكومة وشعباً

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

أعلنت الفنانة المصرية الكبيرة نبيلة عبيد، حصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات، موجهة رسالة شكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ونشرت النجمة المصرية، صورة لها على «إنستغرام»، أعلنت من خلالها، حصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات.

وكتبت نبيلة عبيد، في تعليقها على الصورة: «شكراً من القلب لحاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على تفضله بمنحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات، وشكر خاص لهيئة الثقافة والفنون بدبي، على دعمها الدائم والكبير للفن والثقافة والمبدعين في العالم العربي.. حفظ الله دولة الإمارات العربية حكومة وشعباً».

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