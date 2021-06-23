"محمد رمضان تسبب في غزو أميركا للعراق".. كاملة أبو ذكري تسخر من قضية الإساءة إلى سميرة عبد العزيز

المصدر: متابعة- الإمارت اليوم

سخرت المخرجة المصرية الشهيرة، كاملة أبو ذكري، من أزمة الإساءة القائمة بين الفنانة سميرة عبد العزيز، والفنان محمد رمضان، والتي لاتزال تثير جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت كاملة أبو ذكري، علي صفحتها الشخصية قي "فيسبوك" ساخرة: «يكونش محمد رمضان هو المتسبب في غزو أمريكا للعراق.. زيادة أوي الصراحة».

ومنذ أعلان سميرة عبد العزيز تفاصيل إهانة محمد رمضان لها، واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مدافع عن النجم الشاب ومهاجم لتصريحات الفنانة سميرة عبد العزيز بحسب قولهم، وبين مهاجم له على إثر أزماته المتلاحقة في الفترة الأخيرة والتي كانت آخره ازمة التحقظ على بعض أرصدته في البنوك لحساب ورثة الطيار الراحل أشرف أبو اليسر.

وكانت سميرة عبد العزيز قد كشفت، خلال استضافتها في أحدى الندوات الصحافية، عن تلقيها رسائل من محمد رمضان عبر تطبيق «واتساب»، قال لها فيها: «يا شحاتة، أنا باخد 20 مليون جنيه، وإنتي أجرك 20 ألف».

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