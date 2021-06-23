فيديو جديد لفتاة "تيك توك" حنين حسام ساعد في تحديد مكانها والقبض عليها

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

كشف فيديو جديد لفتاة "التيك توك" حنين حسام، الحكوم عليها بالسجن 10 سنوات، عن مكان تواجدها، حيث استطاعت الأجهزة الامنية من خلاله تحديد مكان اختبائها بعد صدور الحكم بحقها.

وكانت حنين حسام ظهرت في الساعات الأولي من صباح أمس، بعد صدور الحكم عليها ، وقالت فيه: «أنا عمري ما أذيت حد، تاجرت في مين إزاي، واحدة عندها 19 سنة هتعرف إيه عن التجارة بالبشر، أنا عمري ما أيت حد وأنا مغلطتش في حاجة، والله العظيم ما غلطت أصلا، وأنا يا جماعة عملت أبلكيشن لايكي ومش حاجة حرام وكل الناس عاملاه».

وكانت محكمة جنايات القاهرة حكمت على حنين حسام بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، كما قررت الحكم بالسجن المشدد أيضا 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه أيضا على فتاة "التيك توك" مودة الأدهم.

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