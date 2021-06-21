حسن يوسف: لم أعتزل الفن.. وهذا ماقاله لي حسني مبارك في محبسه

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

قال الفنان المصري حسن يوسف، إنه دفع ثمنا باهظا لزيارته الرئيس الاسبق حسني مبارك في محبسه بالمستشفى قبيل رحيله، وأكد في حواره لـ«المجلة»، إنه ليس نادما على هذه الزيارة ولا على أعماله الفنية التي قدمها هو وزوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي. وأعرب عن استيائه مما يتردد من شائعات حول عودتها للفن، نافيا إعلانه الاعتزال، وأضاف أن سوء تعامل شركات الإنتاج معه وعدم تقديرهم لتاريخه وراء غيابه الطويل عن الدراما التلفزيونية.

وقال يوسف «لم أعلن اعتزالي ولا حقيقة لهذه الشائعة ولا زلت أنتظر الدور الجيد والمقابل الذي يتناسب مع تاريخي. وعندما يكون أجري مناسبا لقدري «أشتغل على طول وغير كدة الجبن القريش والعيش الناشف حلو قوي مع الطماطم والخيار ورضا قوي يعني محدش بينام من غير عشا»!!

وحول زوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي قال يوسف» هي ملكة حياتي وجميلة الجميلات وهذا هو الحب الحقيقي الذي يمتد ويقوى مع الوقت وأدعو الله دائما أن يبارك الله فيه بما يحتويه من إخلاص ووفاء وخلق واحترام لأن الحب قيمة لا يمكن أن تعيش وحدها ولكن لا بد له من مقومات وهذا هو سر استمرار حياتنا ونجاحها.

وكشف يوسف أنه خلال لقائه بالرئيس الراحل حسني مبارك سأله: لماذا لم تسافر خارج مصر؟ وقلت له هناك الكثير من الدول مستعدة لاستقبالك لتعيش فيها بصفة رئيس دولة، فرد علي قائلا: أنا خدمت بلدي وحاربت من أجلها ودافعت عنها ولا يمكن أن أغادرها أبدا وسأظل أعيش فيها حتى آخر يوم في عمري.

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