تطورات قضية طفل «ذا فويس كيدز».. المتهم بغرز مفتاح في رأس زميله

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

جدّدت نيابة مصرية، اليوم السبت، إيداع الطفل معاذ عيسى طفل الذي اشتهر بمشاركته في برنامج «ذا فويس كيدز» الجماهيري، 15 يوماً فى دار رعاية الأحداث، بتهمة الاعتداء بالضرب على طفل آخر، وغرز مفتاح فى رأسه.

وكانت النيابة العامة في مصر قد أمرت بإيداع معاذ أسبوعاً بإحدى دور الملاحظة لاعتدائه على طفل آخر (حسن علوان - 15 عاماً) بمفتاح كان بحوزته، فأحدث بجمجمته شرخاً نُقل على إثره للمستشفى، وأجريت له جراحة.

وذكرت تقارير إعلامية مصرية عدة اليوم، أن النيابة كانت قد انتقلت لسؤال الطفل المجني عليه فتبينت من الطبيب المعالج عدم السماح بسؤاله لسوء حالته الصحية، واطلعت على التقرير الطبي المحرَّر بإصابته والثابت فيه وجود جرح قطعي بفروة الرأس لانغماس جسم معدني بها مخترقاً عظام الجمجمة مؤدياً لكسر فيها، وأنه أجريت عملية جراحية استخرج خلالها الجسم المعدني المعتدى عليه به (مفتاح)، فتحفظت «النيابة العامة» عليه.

وأضافت التقارير أن النيابة سألت طفلاً شاهد حدوث الواقعة، فقرر تعدي المتهم على المجني عليه بسلسلة مفاتيح اخترق أحدها رأس الأخير، على إثر مشادَّة بينهما، فأمرت النيابة بضبطه وإحضاره، وباستجوابه نفى قصده التعدي على المجني عليه وادعى أنهما خلال تشاجرهما -على إثر مشادة بينهما - دفع تعدي المجني عليه عنه وهو ممسك بسلسلة مفاتيح، فاستقر أحدها برأس المجني عليه وحدثت إصابته.

وأمرت «النيابة العامة» بإيداع الطفل المتهم إحدى دور الملاحظة أسبوعاً، وجارٍ استكمال التحقيقات.

يذكر أن معاذ عيسى كان قد انضم إلى «ذا فويس كيدز» بموسمه الثالث في 2020، وأدى أغنية «عيلة تايهة» للفنان أحمد عدوية، ونال إعجاب النجمة نانسي عجرم، والمطرب محمد حماقي، لكنه اختار الانضمام إلى فريق حماقي.

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