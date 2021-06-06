ليليبيت ديانا.. مولودة جديدة للأمير هاري وميغان

المصدر: لندن - رويترز

وضعت ميغان دوقة ساسكس مولودها الثاني وجاء بنتا أسمتها هي وزوجها الأمير هاري، حفيد ملكة بريطانيا، ليليبيت وهو اسم مشتق من اسمي الملكة إليزابيث والأميرة ديانا والدة هاري.

وقال الزوجان في بيان «لقد سميت ليلي تيمنا بجدة والدها جلالة الملكة التي تحمل عائلتها اسم ليليبيت. واسمها الوسط ديانا اختير لتكريم جدتها الراحل المحبوبة، أميرة ويلز».

ولدت ليليبيت «ليلي» ديانا ماونتباتن-وندسور يوم الجمعة في الساعة 11:40 صباحا تحت رعاية أطباء وطاقم مستشفى سانتا باربارا في سانتا باربارا بكاليفورنيا، وحضر هاري الولادة.

وجاء ميلادها بعد عام صعب على الزوجين اللذين تخليا عن واجباتهما الملكية وانتقلا إلى الولايات المتحدة للعيش بشكل أكثر استقلالية.

وقال هاري وميغان في بيان «يوم الرابع من يونيو من الله علينا بوصول ابنتنا ليلي. وهي أروع مما كان يمكن أن نتصور ونحن ممتنون للحب والدعاء الذي غمرنا من مختلف أرجاء العالم».

وأضاف البيان «نشكركم على كرمكم ودعمكم المستمرين خلال هذه الفترة الخاصة جدا من حياة أسرتنا».

وقال السكرتير الصحافي للزوجين إن الأم والابنة في حالة صحية جيدة وعادتا لمنزلهما.

ولم تنحسر الأضواء عن هاري وميغان منذ أن أجريا مقابلة صحافية عاصفة في برنامج تستضيفه مقدمة البرامج الشهيرة أوبرا وينفري في فبراير، اتهما فيها أحد أفراد الأسرة المالكة، لم يحددا هويته، بالإدلاء بتعليق عنصري وأشارت ميغان إلى تجاهل طلبها المساعدة عندما كانت تعاني من ميول انتحارية.

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