«رحلت في أيام البركة».. خالد الصاوي ينعى والدة الفنان أحمد خالد صالح

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

رحلت اليوم والدة الفنان أحمد خالد صالح، متأثرة بتداعيات إصابتها بفيروس كورونا المستجد، كما أعلن نجلها.

وشيعت جنازة الدكتورة هالة زين، أرملة النجم الراحل خالد صالح، بعد ظهر اليوم السبت، من مسجد عمرو بن العاص في القاهرة، وسط حضور لافت، حسب وسائل إعلام مصرية.

ونعى أحمد خالد صالح والدته عبر حسابه على «إنستغرام» وكتب: «رحلت عني من كنت أكرم من أجلها.. ادعوا لها بالثبات عند السؤال والرحمة والمغفرة وجنة الفردوس وشفاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وادعوا لنا بالصبر والثبات والسلوان».

وبكلمات مؤثرة، ودع النجم خالد الصاوي الدكتورة هالة، كاتباً عبر صفحته على «فيس بوك»: «فقدت اليوم أختاً واماً وصديقة وعشرة عمري»، واصفاً الراحلة بأنها «سيدة فاضلة تقية رحلت في أيام البركة.. مصاب جلل ولا تعز على الله عز وجل.. سلملنا على خالد يا هالة».

وحرصت زوجة أحمد خالد صالح، الفنانة هنادي مهنا على نعي الراحلة، علاوة على العديد من الممثلين ورفقاء المهنة.



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