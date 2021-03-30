أزمة جديدة لدينا الشربيني هذه المرة من أنجلينا جولي

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

أزمة جديدة تعرضت لها الفنانة دينا الشربيني في الساعات القليلة الماضية حيث تم اتهامها ومصور "بوستر" مسلسلها الجديد "قصر النيل" باقتباس فكرة " بوستر" مسلسها الجديد، من فيلم شهير للنجمة العالمية انجلينا جولي، وفي صورة "البوستر" تظهر دينا الشربيني بقبعة كبيرة وشعر مصفف بطريقة قديمة وهي تنظر من نافذة، على طريقة النجمة العالمية انجلينا جولي.

ومع تصاعد حدة الاتهامات، زعم البعض أن قصة المسلسل أيضا مقتبسة من قصة فيلم أنجلينا، حول أمرأة تتهم بالجنون بعد أن تتنكر من ابنها، ويتطرق موضوع الفيلم لقضية تهديد حياة الأطفال للخطر والفساد السياسي، وهناك نقطة ثالثة يقال أنها تجمع بين العملين وهي أنهما يدوران في قصر فخم جدا وتتناول الأحداث مفارقات غامضة ومثيرة

ورغم تعود الجمهور على فكرة اقتباس "البوسترات"، وبعض الأفكار من اعمال عالمية الا أن تشابه بوستر دينا وانجلينا سبب جدلا كبيرا، على مواقع التواصل الإجتماعي وبسبب هذا الجدل رد طارق حسين مصور الفوتوغرافيا الخاص بمسلسل دينا نافيا الأمر مشيرا أنه

من الوارد التشابه بسبب تشابه الحقبة الزمنية وطبيعة الإطلالات في فترة الستينات التي يتعرض لها المسلسل وربما الفيلم، ما يبرر وجود تلامس غير مقصود بين "البوسترين"

وأضاف المصور أن البوستر الذي قام بتصويره لدينا الشربيني ركز بشكل كبير على محتوى العمل وتفاصيله واسراره ويعبر عنها بدقة ولم يكن بالبال أن يتشابه مع "بوستر" أي عمل آخر

يذكر أن هناك مشكلة اخرى تعرضت لها دينا الشربيني حيث تم القبض على منتج مسلسلها قصر النيل وهو محمد مشيش بتهمة التهرب من حكم بالسجن مدته ثلاث سنوات في قضية أختام مزورة.

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