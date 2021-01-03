بعد إصابته بكورونا.. محاور الزعماء المخضرم لاري كينج في المستشفى

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أعلنت شبكة «سي إن إن» الأميركية أمس السبت أن مقدّم البرامج الحوارية الشهير لاري كينج الذي عمل فيها لمدة 25 عاماً أصيب بفيروس كورونا المستجد ويعالَج في أحد مستشفيات لوس أنجلوس منذ أكثر من أسبوع.

ونقلت «سي إن إن» عن «مصدر قريب من أسرته» أن الإعلامي الأميركي البالغ 87 عاماً أُدخِل مركز «سيدرز سيناي» الطبي.

ويعاني الإعلامي المخضرم أصلاً داء السكري من النوع الثاني، إضافة إلى مشكلات صحية أخرى، اذ أصيب بسرطان الرئة وتعرّض لأزمات قلبية عدة وذبحة صدرية ناجمة عن انخفاض تدفق الدم إلى القلب.

ويُعتبَر لاري كينج أحد أبرز الشخصيات التي طبعت تاريخ التلفزيون في الولايات المتحدة، وعُرِف بأكمام قميصه الملفوفة، وربطات العنق المتعددة الألوان التي كان يضعها، والحمالات والنظارات الكبيرة.

وقدم على مدى 25 عاماً برنامج «لاري كينج لايف». وأجرى فيه مقابلات مع جميع الرؤساء الأميركيين منذ عام 1974 وبعض أبرز قادة العالم كالزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالإضافة إلى نجوم كفرانك سيناترا ومارلون براندو وباربرا سترايسند.

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