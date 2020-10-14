يحيي الفخراني وسميرة عبد العزيز أعضاء في مجلس الشيوخ المصري بقرار رئاسي

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

أصدرالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين الفنان المصري يحيي الفخراني والفنانة سميرة عبد العزيز كعضوين بمجلس الشيوخ المصري

وأختار الرئيس مجموعة من المثقفين إضافة للفنانين الفخراني وعبد العزيز طبقا لنص المادة 28 من مجلس الشيوخ، يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة بعض الضوابط

وسيكون للمعينين بالقرار الرئاسي نفس حقوق وواجبات المنتخبين كما نصت المادة (29) من القانون حيث أكدت أن علي أن يكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس

وقال الدكتورة لميس جابر زوجة الفخراني أن القرار كان مفاجئا جدا وخافت الا يقبل زوجها هذا المنصب لكنها فوجئت بسعادته بهذا الاختيار ، وأختتمت لميس جابر أن الفخراني متحمس جدا لانه يفكر في خدمة الناس من خلال منصبه الجديد ويعتبر ما حدث تكليف عظيم وشرف على صدره ومهمة كبيرة يتمنى أن يكون اهلا لها

أما الفنانة سميرة عبدالعزيز و التي تعتبر الممثلة الوحيدة بمجلس الشيوخ بقرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي .. انها سعيدة جدا لكونها أول ممثلة مختارة لهذا المنصب والتعيين

وأشارت سميرة عبد العزيز في تصريحات صحفية انها كانت بالاسكندرية وتم ابلاغها بالقرار وشعرت بدهشة غريبة جدا لانها لم تخض مغمار السياسة من قبل، وخافت أن يكون المنصب سيبعدها عن الفن لكن الجميع طمأنوها بأنه سيكون استكمالا للفن ولخدمته

وأشارت سميرة ..أن مجلس الشيوخ مكان ضخم وثقيل، والتعيين به ليس أمرا بسيطا بل مسؤولية كبيرة جدا، ولهذا فهي ستكرس مكانها لخدمة الفن وعودة رونقه بعيدا عن أي فن ردئ وستحاول أن تساهم في إعادة البريق والجودة بقدر المستطاع للحياة الفنية

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