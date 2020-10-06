العثور على ممثل أميركي مقتولاً بالرصاص

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

عُثر على الممثل الأميركي توماس جيفرسن بيرد في نهاية الأسبوع الماضي مقتولاً بالرصاص في أتلانتا (ولاية جورجيا)، ونعاه زملاؤه وأصدقاؤه، وفي مقدمهم المخرج سبايك لي الذي استعان به في عدد من أفلامه.

وقال ناطق باسم شرطة أتلانتا الإثنين لوكالة فرانس برس إن عناصر الشرطة عثروا على الممثل (70 عاماً) مقتولاً برصاصات عدة في ظهره في وقت مبكر من صباح السبت في جنوب غرب المدينة. وتحقق الفريق الطبي فور وصوله إلى المكان من وفاة جيفرسن.

وفتحت الشرطة تحقيقاً في القضية لكنها لم توقف أي شخص بعد.

وكان جيفرسن يتمتع بخبرة كبيرة كممثل مسرحي، لكنه لم ينل فرصته في السينما إلا متأخراً وهو في الـ45 عندما عرض عليه المخرج سبايك لي دوراً ثانوياً في فيلمه «كلوكرز». ثم تولى دوراً أيضاً في فيلم آخر له هو «غت أون ذا باص»، قبل أن يستعين به مخرجون آخرون.

وبإدارة سبايك لي أيضاً، شارك في مشاريع أخرى، آخرها مسلسل «شيز غوت تو هاف إيت» (2017-2019) وفيلم «تشاي-راك» (2015).

وكتبت الممثلة الحائزة جائزة أوسكار فيولا ديفيس في تغريدة «لقد أحبّت كثيراً العمل معك يا بيرد. كم كنت ممثلاً ممتازاً. أنا آسفة لكون حياتك انتهت على هذا النحو».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news