استقبال حارّ على «إنستغرام» لعالمٍ شهير ينضم للمنصة في سن الـ94

المصدر: لندن - أ.ف.ب

انضم عالم الطبيعة البريطاني الشهير ديفيد أتنبوروه، أمس الخميس، إلى «إنستغرام» وهو في سن الـ94، مستقطباً أكثر من مليوني متابع في غضون ساعات قليلة.

وقال العالم التسعيني في أول تسجيل مصور نشره عبر حسابه الجديد على المنصة أمس الخميس: «مرحباً! أنا ديفيد أتنبوروه. أطلّ عبر التلفزيون والإذاعات منذ 60 عاماً، لكن هذا ظهوري الأول عبر إنستغرام».

وأضاف «أنطلق في هذا المسار الجديد الذي يشكل طريقة جديدة للتواصل بالنسبة لي، لأن العالم في خطر كما تعلمون جميعاً»، متحدثا عن «قارات تحترق وأنهر جليدية تذوب وأسماك تزول من محيطاتنا».

ويأمل عالم الطبيعة الذي أطلق أخيراً وثائقياً جديداً يحذر البشرية من مخاطر متأتية جراء الزوال الكبير للأجناس، في أن يطال جمهوراً أوسع عبر استخدام منصة «إنستغرام» الرائجة بشدة خصوصاً لدى الفئات الشابة.

وكتب أتنبوروه في منشوره «إنقاذ كوكبنا بات تحدياً تواصلياً».

وتابع في التسجيل المصور «خلال الأسابيع المقبلة، سأسجل رسائل لشرح المشكلات التي نواجهها وما يمكننا فعله لحلها».

ولقي انضمام أتنوبوره إلى «إنستغرام» استقبالاً حاراً من مستخدمي الشبكة، إذ فاق عدد متابعي حسابه الجديد 2,5 مليون مستخدم حتى صباح اليوم الجمعة.



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