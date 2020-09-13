الموت يغيّب المغنّي توتس هيبرت.. مبتكر موسيقى الـ«ريغي»

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

غيّب الموت مغنّي الـ«ريغي» الجامايكي التاريخي توتس هيبرت، الذي توفي يوم الجمعة عن 77 عاماً في أحد مستشفيات العاصمة كينغستون، حيث كان يعالج من عوارض تنفسية.

وجاء في منشور على صفحات التواصل الاجتماعي لـ«توتس أند ذي ميتالز»، وهي فرقة الراحل: «ننعى إليكم بمزيد من اللوعة وفاة فريديريك ناثانيال (توتس) هيبرت هذا المساء محاطاً بعائلته، في مستشفى وست إنديز الجامعي في كينغستون (جامايكا)».

ولم يشر المنشور إلى سبب وفاة هيبرت، لكنّ القريبين منه أفادوا في نهاية أغسطس الماضي عبر صفحة الفرقة على شبكة «فيس بوك» بأنه أدخِل المستشفى حيث ينتظر نتيجة الفحص الخاص بفيروس كورونا المستجد. ثم وُضِع في غيبوبة اصطناعية بعد إصابته بـ«مضاعفات في الجهاز التنفسي».

ورغم كون هيبرت أقل شهرة من مواطنه بوب مارلي، يُنسب إليه أنه كان مبتكر موسيقى الـ«ريغي» من خلال أغنية له عام 1968 بعنوان «دو ذي ريغي».

وسارع زيغي نجل بوب مارلي، إلى نعي توتس هيبرت الذي كان بمثابة والده الثاني. وفي تغريدة على شبكة «تويتر» كتب: «تحادثت معه قبل بضعة أسابيع وأخبرته كم أحبّه». وأضاف «روحه معنا، وموسيقاه تمدّنا بالحيوية، ولن أنساه أبداً».

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